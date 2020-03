"Ojalá me hubieran dado el 20% de oportunidades que a James", Freddy Rincón

James Rodríguez siegue siendo el tema predilecto por estos días entre todos los seguidores de la Selección Colombia y los programas deportivos de debate ya que estamos a días de conocer la convocatoria para el debut en la eliminatoria.

La poca continuidad que ha tenido el volante colombiano en el Real Madrid es uno de los argumentos para quienes afirman que el '10' del equipo nacional no debe ser convocado y hay que mirar otros jugadores que estén en ritmo.

Pero más allá de eso, en todo el mundo del fútbol no se explica el porqué James es actualmente el jugador número 20 de la plantilla del equipo merengue, cuando es un jugador bastante talentoso e inició bien la temporada.

Muchos apuntan a que es la falta de trabajo por parte de James y uno de los que asegura eso es Freddy Rincón, exjugador de la Selección Colombia, quien fue asistente técnico de Jorge Luis Pinto en Millonarios, el año pasado.

"Yo he sido muy claro cuando he hablado de James. Él tiene que dedicarse mucho más allá en el Real Madrid. Zidane ya lo dijo, en estos días leí que Zidane dijo que si James no se dedicaba como debería hacerlo, no lo iba a poner más. El mismo técnico no le ve dedicación al jugador para tenerlo en cuenta", contó Rincón, en entrevista con el VBAR, de Caracol Radio.

Y agregó: "Yo quisiera haber tenido el 20% de oportunidades que James tuvo en el Real Madrid. Infelizmente no tuve las oportunidades de James para mostrar lo que tenía, además tuve muchos problemas de racismo y esas cosas, eso perjudicó mucho (...) El otro 80% me lo hubiera ganado en la cancha, seguro".

Eso sí, dejó en claro qué determinación debe tomar Carlos Queiroz a la hora de hacer la convocatoria: "Yo sí lo llamaría a la Selección porque ha demostrado ser uno de los líderes y ha mostrado un nivel diferente, si él viene y no cumple tampoco el técnico puede no tener miedo de sacarlo. Yo lo llamaría y lo tendría en cuenta como titular".

