Fue campeón con River... ¡pero ahora pide que le saquen puntos!

En el año 2002, Esteban Fuertes se puso la camiseta de River Plate, club del que confesó ser hincha. El 'Bichi', un temible goleador, no demoró demasiado en asentarse al andamiaje del equipo por entonces dirigido por el chileno Manuel Pellegrini. De hecho, fue parte de aquel equipo que logró el título doméstico poco después, más precisamente en el marco del Torneo Clausura 2003. De todas maneras, la identificación máxima del ahora exartillero es con Colón de Santa Fe.

Es que allí tuvo reiteradas etapas e inclusive es el máximo goleador histórico del 'Sabalero', con 144 anotaciones. En ese contexto, en las últimas horas, Fuertes utilizó un ejemplo pasado de Colón para solicitar la pérdida de puntos... ¡de River! ¿El motivo? La no presentación de la escuadra comandada tácticamente por Marcelo Gallardo en el partido contra Atlético Tucumán, correspondiente a la primera fecha de la Copa Superliga. En ese entonces, los de Núñez no jugaron por la llegada del coronavirus.

Esteban Fuertes durante su paso por River.

"¿Le sacarán puntos a River como le sacaron a Colón? Quiero ver qué pasa con River porque a Colón le sacaron puntos -en 2013 cuando no se presentó ante Atlético Rafaela por conflictos con sus jugadores-. El fútbol debe ser parejo para todos", comenzó exteriorizando el jugador que catalogó de "magnífico" su paso por el Millonario y que también defendió los colores de Independiente, El Porvenir, Los Andes, Platense, Racing, Lens, Derby County, Tenerife, Universidad Católica, Sport Boys y Escuela Deportiva Junín.

De todas maneras, posteriormente, Fuertes descargó toda su artilleria contra la dirigencia de Colón de Santa Fe: "Les di una mano un mes y medio -dirigió cinco partidos en 2018 luego de la partida de Eduardo Domínguez- pero después me ofrecieron ser colaborador en cambio de ser manager. Me pidieron ayuda con la promesa de pasar a ser manager. Me sentí usado, por eso me fui", continuó exteriorizando el exdelantero de 47 años de edad en declaraciones brindadas a 'Jogo Bonito'.

Cabe destacar que, a lo largo de su extensa carrera como futbolista profesional, Fuertes, que debutó allá por el año 1989 y se retiró definitivamente en 2017, se despachó con un total de 264 anotaciones en 596 partidos oficiales. De todas maneras, su único título fue el mencionado con el equipo del barrio porteño de Núñez, el mismo al que espera que le quiten puntos. ¿Qué terminará sucediendo?

