'Tino' Asprilla reveló que hubo un sueño que no pudo cumplir: jugar en River

Faustino Asprilla es, sin ningún tipo de duda, uno de los mejores delanteros colombianos de toda la historia. No solamente integró la generación dorada de su país, sino que además formó parte del plantel 'Cafetero' en dos ediciones de la Copa del Mundo: Estados Unidos 1994 y Francia 1998. En total, el 'Tino' se despachó con 20 anotaciones en 57 partidos oficiales disputados con la Selección Colombia. Pero, al mismo tiempo, tuvo una carrera muy interesante en el fútbol europeo.

Sin embargo, a Asprilla, hoy con 50 años de edad y más de una década y media de retirado, le quedó un sueño pendiente: ponerse la camiseta de River Plate. Así lo reveló en declaraciones brindadas a 'TNT Sports', además de asegurar que estuvo muy cerca de vestir los colores del gigante argentino antes de desembarcar en la Premier League de Inglaterra para jugar en Newcastle United. Sin lugar a dudas, una noticia que pondrá a los hinchas Millonarios contentos y tristes al mismo tiempo.

Faustino Asprilla jugando para Parma. (Foto: Getty)

"A mí me hubiera gustado jugar en River. Cuando River y Boca intentaron que viniera, yo tenía el pase para ir al Newcastle, a la Premier League. Era imposible que me viniera a Argentina. Gustavo Mascardi me dijo que los dos me querían pero no, era muy difícil", comenzó narrando el exdelantero que también defendió las camisetas de Cúcuta Deportivo, Atlético Nacional de Medellín, Parma, Palmeiras, Fluminense, Atlante, Universidad de Chile, Cortuluá y Estudiantes de La Plata.

"Sin embargo, hubiera escogido River. Me encanta la camiseta de River y el fútbol de River es el que a mí me gusta. Hubiera jugado con Aimar, Crespo, Francescoli, la 'Bruja' Berti", siguió narrando. Pero, además, se refirió a Rafael Santos Borré, jugador Millonario: "Es un goleador que ha aprendido mucho con Gallardo. Los colombianos por ahí jugamos bien pero somos más calmados a la hora de jugar al fútbol. Y a Borré, con el talento que tiene, le inyectaron lo de ser más permanente, insistir, insistir e insistir. Nunca se lo vi en Deportivo Cali".

Por último, Asprilla, que acumuló dos títulos en Atlético Nacional, seís títulos en Parma y dos títulos en Palmeiras, se refirió a la situación de Juan Fernando Quintero, con quien mantuvo una charla a través de Instagram: "Que se quede donde esté contento. Si él está contento ahí, que sé que está feliz en River, que se quede un tiempo ahí. Tiene un buen equipo, tiene un excelente entrenador y la hinchada lo adora".

Lee También