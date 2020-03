Fue dirigido por Ramón y se la re pudrió: "Era un tipo creído, nosotros lo hicimos campeón"

Recién con la llegada de Marcelo Gallardo, luego de superar a Ramón Díaz como el técnico más ganador de la historia de River, se abrió el debate de qué DT es más relevante para la historia del club.

Pero antes de eso, el Pelado tenía ese título indiscutidamente ganado entre los hinchas, aunque evidentemente no todos los jugadores piensan lo mismo.

Roberto Monserrat lo tuvo al experimentado entrenador cuando pasó por Núñez en 1996, y el recuerdo que le quedó no fue nada bueno.

"Era un tipo creído, pensaba que era el único. Con el paso de los años se dio cuenta de que no fue él quien nos sacó campeones. Se dice que si la relación entre jugadores y DT no es la mejor, se lo puede voltear, pero en ese caso no fue así: teníamos un plantel tremendo y el deseo de ganar cosas y dinero pudo más", comenzó diciéndole al Diario Olé.

Luego, se explayó más: "Él pensaba que era el mejor de todos y no era así. Si el equipo no te rinde, por más que seas el mejor del mundo, no va. Después se dio cuenta de que fue el equipo lo que lo llevó a ganar grandes cosas. Nosotros lo hicimos campeón a Ramón".

Además, señaló que luego de la partido de Francescoli el técnico "limpiaba uno, dos por semana o lo mandaba a la Reserva" y agregó: "Al único que no pudo fue al Negro Astrada, al que vendieron a Brasil. Ahí te das cuenta de su forma de ser. Si lo cruzo en estos momentos, le doy un abrazo. Ya se dio cuenta de que con nosotros falló muchísimo".

Para finalizar, rememoró cómo fue su salida del Millonario, también con el ahora DT de Libertad de Paraguay como líder: "El día que me corrió del plantel me dijo que no me iba a tener en cuenta y yo di media vuelta y me fui. No le pregunté por qué, ni qué pasó, nada. Agarré y me fui. Aunque ahora que pienso sí me dejó una enseñanza: lo que no hay que hacer. Si el día de mañana me toca dirigir, no voy a hacer todas esas cosas que me molestaron en mi etapa de jugador". Durísimo.

