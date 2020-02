El 2019 estuvo lleno de reclamos arbitrales. El principal protagonista de estos fue Pablo Bengoechea, quien en la final llegó a su punto máximo.

El DT de Alianza Lima acusó a la FPF y al VAR de perjudicarlo apropósito en Juliaca. Parecía que todo iba a quedar ahí, pero este jueves le llegó la sanción.

El entrenador no podrá estar en el banquillo por dos fechas y tendrá que pagar 12900 soles. Las reacciones, entonces, no se hicieron esperar y la de Coki Gonzales no fue excepción.

"Sancionar a un DT a directivos o a un jugador es algo que puede darse es parte dé", comenzó el periodista. "Ojo ese mismo día Agustín Lozano presidente de FPF tuvo declaraciones xenófobas que deberían ser sancionadas también o hay impunidad?", disparó después.

Otra cosa. Si Pablo Bengoechea merece sanción que se le sancione, pero todos merecen un debido proceso y Bengoechea no ha sido citado para que dé su descargo.

Por ejemplo Lozano sí ha dado su descargo en el proceso de reventa de entradas (continúa) — Coki Gonzales - Oficial (@CokigonzalesO) February 21, 2020

"Si Pablo Bengoechea merece sanción que se le sancione, pero todos merecen un debido proceso y Bengoechea no ha sido citado para que dé su descargo", señaló el comunicador en otro Tweet. "Por ejemplo Lozano sí ha dado su descargo en el proceso de reventa de entradas", agregó muy picante.

"Yo me imagino que Lozano justificó las compras de más de 300 mil soles a una ferretería cuya dirección era falsa", tiró de pronto. Así, Coki le sacó más acusaciones al presidente de la FPF ¡Muy polémico!

O también dio su descargo cuando fue acusado de fraude electoral en octubre del 2014.

Todo eso se da en un debido proceso y eso lo sabe bien Agustín Lozano, presidente de @TuFPF — Coki Gonzales - Oficial (@CokigonzalesO) February 21, 2020

