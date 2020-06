Solo habrá un torneo de Liga este año: decisión tras reunión de Dimayor

Que en junio, después que en julio, ahora en agosto o septiembre. Así van las cosas con respecto al reinicio de actividades en el fútbol colombiano que ya tiene luz verde del Gobierno Nacional para regresar, pero no sin antes cumplir con el protocolo establecido.

Ese mismo documento obliga a que la Diamyor y todos los clubes profesionales deberán adoptar unas medidas para las cuales hoy no están preparados y les llevará al menos 7 semanas para implementar todo y ahí sí regresar a la competencia local.

Debido a esta situación, el presidente de la entidad, Jorge Enrique Vélez, confirmó que ya no serán dos torneos en el año, como inicialmente se planteó debido a los compromisos comerciales y solo se hará uno, que estará por definirse en una Asamblea Extraordinaria.

"Se habla de siete semanas y este procedimiento daría casi a medidos de agosto o última semana, no será posible. De acuerdo a como salió no nos da, nos iríamos a última de agosto o primera semana de septiembre. Es casi imposible hacer dos campeonatos este año, muy difícil porque los tiempos ya no nos dan", dijo Vélez, en entrevista con El Alargue, de Caracol Radio.

#ElAlargue



"El fútbol colombiano regresaría en septiembre": Jorge E. Vélez



El presidente de la Dimayor se refirió a la implementación del protocolo y señaló que se llevará a cabo un solo torneo en la vuelta del FPC.



Escúchelo aquí: https://t.co/wHchZLIpPh pic.twitter.com/umaxuj4MVa — Alargue Caracol (@AlargueCaracol) June 19, 2020

El mandatario también se refirió a la licitación que se abrió para que una compañía realice las pruebas Covid-19 de todos los componentes del fútbol profesional colombiano: "Nos dicen que en el país hay 57 establecimientos avalados, ojalá se presenten todos para elegir el que nos de mayores garantías".

Finalmente, sobre la polémica que hubo porque los periodistas radiales no podrían ingresar a los estadios, postpandemia, dijo: "En Dimayor queremos y respetamos la radio y no hay ninguna restricción, no se pagarán derechos, eso se mantiene como ha funcionado y transmitirán desde sus cabinas, respetando todas las normas del protocolo... Usaremos plataformas tecnológicas para las ruedas de prensa pero será abierto para todos los medios porque el protocolo no permite el acceso de todos".

Lee También