Futuro Presidente de la Dimayor, ¿sacaría a Win y llevaría el FPC a Gol Caracol?

En los últimos días, fuentes cercanas a la Dimayor han asegurado que lo más probable es que Fernando Jaramillo se elegido en la próxima Asamblea Extraordinaria como el nuevo Presidente de la entidad que rige el Fútbol Profesional Colombiano. Varios candidatos se han bajado y él ha quedado como el único hombre en carrera para reemplazar a Jorge Enrique Vélez.

Jaramillo, quien fuera vicepresidente de Bavaria, ha sido cuestionado en los últimos días por los intereses que pueden haber detrás de su elección como Presidente. Su pasado directivo lo vincula mucho con la Federación Colombiana de Fútbol y el patrocinio que hubo de la empresa cervecera. Esto lo relacionó demasiado con Caracol Televisión, señal que posee los derechos exclusivos de transmisión de los juegos de la Selección Colombia.

Por eso, este personaje ha sido señalado de tener conflicto de intereses que, de llegar a Dimayor, podrían afectar en específico el contrato que hay con Win Sports. Jaramillo fue entrevistado por Carlos Antonio Vélez y aseguró que respetará el contrato según como se haya elaborado y firmado.

"Hipotéticamente, si a mí me pone a decidir en derecho, porque mi formación es de abogado y mi experiencia está en la vida corporativa, si me ponen a decidir, yo decido en derecho... Usted me dice y yo sé que hay un contrato vigente. El contrato está vigente hasta 2026. Eso hay que respetarlo, punto".