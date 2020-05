Gago y el mal momento de Centurión: "Tardé 10 años en decir 'ya no está más mi viejo'"

Ricardo Centurión está viviendo días más que duros. El volante de Vélez perdió a su novia, quien sufrió un infarto cuando maneja. Todo esto pasó hace unas semanas, durante la cuarenta. El ex-Racing se expresó en las redes sociales, donde se mostró más que triste.

Fernando Gago, compañero del Wachiturro en el Fortín, dialogó hoy en 90 Minutos de fútbol y contó que habló con Centurión. Además, algo que pocos sabían, el exvolante de la Selección Argentian recordó lo difícil que fue aceptar que su padre había fallecido. Relato más que crudo.

Gago confirmó en #90Minutos que habló con Centurión tras la muerte de su pareja: "Son situaciones muy complicadas. Cada uno la vive a su manera. A mi me tocó perder a mi papá, 22 días internado y yo durmiendo en una silla. No le conté a nadie. Es difícil opinar". pic.twitter.com/ISfrysIqLv — Bolavip Argentina (@BolavipAr) May 4, 2020

"Hablé con Centu. Son situaciones muy complicadas. Cada uno la vive a su manera. A mi me tocó perder a mi papá, 22 días internado y yo durmiendo en una silla. No le conté a nadie. Mi papá falleció a las 4 y media, justo en un partido contra Racing. A los dos días estaba entrenando otra vez. Tardé 10 años en decir 'ya no está más mi viejo'. Son situaciones muy difíciles. Es difícil opinar", contó Gago.

Centurión está viviendo un durísimo momento, uno más que le toca en su vida. El volante vivió situaciones límites desde que nació. El destino lo vuelve a poner a prueba para superarse, para volver a ser, para no perderse. ¡Muchisima fuerza, Centu querido!

