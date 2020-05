Gago y los incidentes en el Monumental: "Preferí vivir antes de que me de positivo el doping"

La final de la Copa Libertadores de 2018 es la más importante de la historia del fútbol. También, la más curiosa. ¿Por qué? Porque pasó absolutamente todo. Una de las tantas cosas que se vivieron en ese mes fue la agresión que sufrió el micro de Boca por hinchas de River cuando llegó al Monumental para disputar el duelo de vuelta.

Hoy, en diálogo con 90 Minutos en Fox Sports, Fernando Gago, quien era parte de ese plantel, recordó lo que vivieron ese día, jornada negra para el fútbol argentino: "Fue una locura. Nunca pensás que va a pasar eso. Pero bueno, pasó y ya está. Son situaciones que debemos aprender como sociedad que no pueden pasar".

"Yo lo viví como que todo estaba mal. Nos querían obligar ese día a jugar el partido. Yo no lo podía entender. No importa Boca, River, nos querían obligar a jugar un partido. Yo sufrí una reacción alérgica. Fui alérgico a lo que me tiraron, me hinché. Me tuvieron que dar corticoides. Preferí vivir antes de que me de positivo el doping", comentó.

Después, la final se llevó a Madrid, donde el Xeneize perdió 1-3: "Me dolió. Fue uno de los peores momentos que deportivamente me tocó vivir. Pero irme fue una decisión de la lesión. De empezar a entender otras cosas de mi vida. En el vestuario les dije a mis compañeros que no jugaba más. No quería recuperarme".

Gago, en #90Minutos, sobre la agresión al micro de Boca: "Fue una locura. Nunca pensás que va a pasar eso. Lo viví como que todo estaba mal. Nos querían obligar ese día a jugar el partido. Yo no lo podía entender. No importa Boca, River, nos querían obligar a jugar un partido". pic.twitter.com/KC92NrwiNG — Bolavip Argentina (@BolavipAr) May 4, 2020

Por útlimo, Fernando se refirió a lo que siente por el Xeneize, club que lo vio nacer: "Boca es mi casa. Me crié ahí. Me fui, volví. Me crió como jugador, como persona. Lo de irme fue una cuestión personal, no tenía ganas de jugar a la pelota. La decisión mía era no jugar más. Nunca me fui mal".

Lee También