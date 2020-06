Gallardo: "Mi idea es seguir en River, pero esto es un lío total"

Marcelo Gallardo está causando un estallido enorme en el fútbol argentino con su entrevista en Radio La Red a cargo de Gustavo López.

El DT de River rompió el silencio después de largos meses sin aparecer por ningún lado y dejó en claro su postura sobre lo que debe suceder a futuro con el deporte en el país.

�� "En Europa están a media máquina, arrancaron de a poco. Tenían otros intereses, querían terminar los campeonatos. Tenían que arrancar sí o sí"



Marcelo Gallardo en @radiolared ✍ pic.twitter.com/i39q1XIAsR — Bolavip Argentina (@BolavipAr) June 17, 2020 �� "Quiero que tengamos la posibilidad de ver si podemos entrenar, pero no que nos pongan un plazo de fases que no tienen fechas estipuladas. Hay que pensar las consecuencias..."



Marcelo Gallardo en @radiolared ✍ pic.twitter.com/3Fo2yLpwZ8 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) June 17, 2020

Después de disparar contra la AFA, Tapia e incluso declarar no estar de acuerdo con el accionar de Rodolfo D'Onofrio, contó cómo vive todo a nivel personal.

"Me preocupa todo. El fútbol argentino viene devaluado desde que en los últimos años se cambia el formato permanentemente. Cómo no me voy a replantear mi futuro en un contexto así. Odio la palabra grieta. La odio. Me estoy replanteando cosas hace 3 meses. Un torneo sin descensos hará que el fútbol sea cada vez más mediocre", señaló.

Luego, al ser consultado directamente por su continuidad, reforzó su idea: "Cuando digo que me replanteo es porque no sabemos donde vamos. A mi no me gusta la improvisación y si así lo hiciera estaría equivocando mi camino".

Y para la tranquilidad de todos en Núñez, aclaró: "No me refiero a mi continuidad en River. No está dentro de mis posibilidades generar dudas sobre mi continuidad. Cuando hablo de replantearme cosas, hablo del futuro de nuestro fútbol. Mi idea es seguir en River. Pero es tal la incertidumbre que esto es un lío total".

Lee También