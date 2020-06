Gallardo rompió el silencio: "El fútbol no se tiene que quedar callado"

Este miércoles, por primera vez en más de cien días, Marcelo Gallardo habló públicamente y demostró su postura contra la imposibilidad de entrenar. Principalmente, con los clubes del interior, donde los números de contagios y víctimas fatales es realmente bajo en comparación a las cifras que se están dando en el AMBA.

"Por lo que hablo con jugadores y entrenadores, tengo voces de que ya no se aguanta más el tema. Se tuviera que haber dado alguna conversación y no estar en la incertidumbre total. Sé que el fútbol no es imprescindible en este momento, pero de ahí a no hacer nada... deberíamos trabajar en conjunto. Yo se lo dije todo el tiempo a Rodolfo", manifestó en una entrevista con Radio La Red.

Además, agregó: "No le cortemos la posiblidad de entrena a los futbolistas que están en otras provincias. Es salud entrenar. Si lo pueden hacer, ¿por qué no los vamos a dejar? Me parece Injusto". Igualmente, aclaró respecto a su propio espacio de trabajo: "No tengo deseos de romper la cuarentena, tengo deseos de poder hacer mi trabajo con los protocolos necesarios".

Por otra parte, habló del regreso del fútbol en Europa, donde después de más de noventa días regresaron las competencias más importantes del continente: "En Europa tenían otros intereses como terminar campeonatos. Tenían que arrancar sí o sí. Están a media máquina, expuestos a lesiones, otros rendimientos. Creo que si la incertidumbre se estira mucho acá vamos a sufrir el día después y nadie está evaluando eso".

Por último, manifestó: "Hay mucho silencio, entiendo que debe haber un pacto de los dirigentes para estar en la misma sintonía y para no ir en contra de lo que dice un presidente". Una respuesta totalmente directa a las declaraciones de Claudio Tapia, presidente de AFA, respecto qu

