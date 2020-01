Gallardo, re caliente con una posible postergación de la Superliga: "Seguimos haciendo papelones"

Una breve pretemporada encaró River en San Martín de los Andes rodeado del cariño de su gente, que acompaño al plantel en cada entrenamiento.

La primer parte de la misma llegó a su final ayer por la noche, jugando su primer amistoso del 2020, ante Nacional de Uruguay.

Los de Gallardo demostraron muchas falencias defensivas, pero la capacidad de reacción y la potencia goleadora de siempre. Fue 4-4 y victoria por penales para los locales.

Ahora, el foco está puesto en la competencia oficial: el Millonario debe visitar a Independiente por un partido postergado de la Superliga Argentina que, de ganarlo, lo pondría como puntero.

De igual manera, se viven horas complicadas, de mucha tensión entre AFA y Superliga, ya que el comienzo del torneo local se superpone con el Preolímpico de Colombia que jugarán varios futbolistas importantes para muchos equipos, perdiéndose varias fechas (dicho torneo termina el 9 de febrero).

En ese contexto, prontó habrá una nueva reunión para determinar si se posterga o no el comienzo del campeonato, cosa que no le gustaría nada al entrenador de River.

"Sería muy injusto que suceda eso, hay dos equipos que van a iniciar antes que todos, porque hay un partido postergado, tuvimos una preparacion en base a esta planificacion, sería muy injusto para nostros y para Independiente", afirmó el Muñeco con un claro enojo.

+La palabra de Gallardo:

Luego, disparó: "Me pareceria ridículo, es algo que ya se aprobó, que los clubes estuvieron de acuerdo, y que salga esto a la luz ahora me parece que seguimos haciendo papelones, en todo sentido, y eso no sería bueno para el fútbol argentino, para seguir creyendo que debemos consolidar una liga que quiere seguir mejorando, sino vamos a seguir siempre atendiendo todo lo que suceda o seguir atando todo con alambre". Clarito.

