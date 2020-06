Gareca: "No me voy de Perú por más que Boca, River o la Selección me vengan a buscar"

Ricardo Gareca y la Selección Peruana están relacionado por las buenas noticias. Después de constantes fracasos, la Blanquiroja vio en el Tigre una ilusión y la cumplió: llego a Rusia 2018.

Además de esto que no es poco, es el entrenador con mejores estadísticas, llegó también a una final de Copa América y por ello tiene el respaldo de la dirigencia, jugadores e hinchas.

Su contrato va hasta que acaben las eliminatorias y si llega al Mundial, hasta que este finalice. Como siempre, las esperanzan están intactas y él mismo habló al respecto.

Para Clarín, un medio argentino, señaló lo siguiente: "Por más que me vengan a buscar Boca y River, no me voy de Perú porque estoy con contrato. Lo mismo que la Selección o Vélez. Eso lo torna más difícil".

�� "Volvería a dirigir a #Vélez una vez que termine todo esto" declaró Ricardo Gareca en @detacoweb pic.twitter.com/MR4NXdUtsu — Pasión Fortinera (@PasionFortinera) June 10, 2020

Luego, cuando le preguntaron por su éxito, el manifestó: "Nosotros estamos convencidos de la calidad del jugador peruano. ¿Me preguntás si me alcanza para sustentarlo? Hay algunos agregados. Había algo insertado en el aire: que el jugador peruano es débil físicamente y endeble de la cabeza, pero eso no es así. Lo que es endeble es el mensaje".

"Cuando uno se para frente al jugador y no tiene argumentos, tenés pocas posibilidades. Pero si tenés fundamentos, el jugador sudamericano es ganador, confiable, muy buscado por todos los continentes, que se abre camino solo. Y me baso en eso. Por ahí no es un argumento extenso, pero a mí me funciona de esa forma", aseguró.

