Gareca reveló cuál era la única opción para no renovar con Perú

Fue criticado como nadie, estuvo al borde de la cornisa y aún así aguantó. Se sostuvo y hoy Ricardo Gareca se ha convertido en uno de los entrenadores más importantes de la Selección Peruana.

Clasificó a la Bicolor a una Copa del Mundo después de 36 años y logró dos tercer puestos y un subcampeonato en la Copa América.

+ El video:

Ricardo Gareca y el deseo de dirigir la Selección Argentina. pic.twitter.com/BNK1IImZPB — TyC Sports (@TyCSports) January 2, 2020

Por eso, lo que contó hoy el Tigre, aunque ya se sabía públicamente pero no de su propia voz, llamó la atención de todos.

En una entrevista con TyC Sports, Gareca aseguró que pensó seriamente en dejar el conjunto nacional de Perú, pero solo por un motivo: dirigir al seleccionado de su país.

"Cuando se va Jorge Sampaoli, y justo coincidía que se me vencía contrato con Perú, pedí allá tener un tiempo para pensar. En ese lapso, si se comunicaba alguien conmigo (de la Selección Argentina), era la única opción. Tenía bastante decidido de tomarla en caso que me llamen. Ya se lo había comunicado a mi familia. Simplemente era un rumor, pero oficialmente nadie me habló", aseguró.

Por otra parte, agregó: "Sí era un momento que yo lo tomaba como ideal porque Argentina se quedaba sin técnico y a mí se me vencía el contrato. Pero en ningún momento hubo algo oficial y yo tenía decidido que lo único que me podía hacer cambiar era la posibilidad que Argentina me llegase a hablar. Ya tenía bastante asumido la idea de continuar en la Selección de Perú".

Finalmente, Gareca se quedó en la Bicolor y hasta jugó la final de la Copa América 2019 de Brasil. Mal no le está yendo al Tigre.

El Tigre Gareca reveló que después de Rusia 2018 postergó la renovación con Perú para esperar un llamado de la Selección Argentina, que nunca llegó.



¿Te hubiese gustado verlo en la Selección como sucesor de Sampaoli? �� pic.twitter.com/usdPsk4Wye — Bolavip Argentina (@BolavipAr) January 2, 2020

Lee También