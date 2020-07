Gastón Silva mató a Independiente en Twitter: lo acusó de extorsión y de negar la realidad

Independiente vive un presente realmente complicado. Todo comenzó antes de la pandemia con conflictos con diversos jugadores y serios problemas económicos. Y el coronavirus no hizo otra cosa que intensificar este escenario.

Uno de los jugadores en cuestión es Gastón Silva, lateral izquierdo uruguayo que mantuvo un ida y vuelta muy picante con la institución de Avellaneda, a tal punto de que, en el presente, se considera como un jugador libre. Lapidario.

De todas maneras, y, tal como se esperaba, la historia no concluyó allí: este lunes, Silva compartió un fuerte comunicado a través de sus redes sociales oficiales expresando las causas de su reclamo y dejando al descubierto la postura de Independiente.

Entre otras cosas, el defensor acusó a los dirigentes del Rojo de "extorsión, de "terrorismo de mercado" y de "negar la realidad". Al mismo tiempo, Silva dejó en claro que la situación actual que se vive es culpa del club de forma exclusiva.

COMUNICADO: de la negación de la REALIDAD a la EXTORSION pic.twitter.com/QD61IehSzZ — Gaston Silva (@gastonsilva1994) July 27, 2020

"Lamento mucho si mi decisión ha generado malestar en los hinchas y simpatizantes de una gran institución como es el Club Atlético Independiente. Pero, sinceramente, me encuentro en el derecho y en el deber -ante mi familia- de ejercer una férrea defensa de lo que legalmente me corresponde", manifestó.

"El club me inicia una contrademanda por U$S 8.000.000. Era previsible (incluso, anunciado). Pretende generar temor en los clubes que pueden estar interesados en contratarme. El terrorismo de mercado. Quizá lo logren, no lo sé", añadió al respecto.

