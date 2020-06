Gigliotti sobre el penal de Pinola: "Fuimos verdes, yo no me levanto más"

En la Copa Libertadores de 2018, River eliminó a Independiente en cuartos de final. Lo venció 3 a 1 en El Monumental y se metió en semifinales, donde eliminó a Gremio y después conquistó la competencia venciendo a Boca en la final más importante de la historia.

En ese choque ante el Rojo, hubo una jugada muy polémica que hasta el día de hoy se sigue recordando: el planchazo de Javier Pinola a Martín Benítez. Para muchos fue penal, pero el árbitro del cotejo no cobró nada.

Hoy, en diálogo con 90 Minutos, el Pollo Vignolo le preguntó al Puma Gigliotti qué pensaba de esa jugada: "Yo estaba en la otra punta, yo no la veo. Se la protestaba Martín, pero tampoco tenés que ser tan verde. Yo no me levanto más. Traeme la pantalla acá y no me levanto más. En esa jugada teníamos que haber actuado diferente".

"FUIMOS VERDES EN EL PENAL DE PINOLA... NO NOS TENÍAMOS QUE LEVANTAR DEL PISO HASTA QUE VAYA AL VAR"#90MinutosFOX - El Puma Gigliotti reconoció que el equipo debería haber tomado otra postura en el momento de la polémica. pic.twitter.com/EDZmszbz4S — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 9, 2020

Y explicó: "El fútbol es para vivos y nosotros en ese momento jugamos rápido. Quedaban 20 minutos, íbamos 1 a 1, clasificábamos nosotros y no enfriaste el partido. Nosotros también nos equivocamos. Nosotros a falta de 20 minutos no manejamos el partido".

Para cerrar, el ex-Boca elogió al elenco de Marcelo Gallardo por, justamente, entender todo: "A mi me gusta cómo juega River porque no quiere jugar lindo o bonito, entiende los momentos del partido. A los defensores de River no les temblaba reventarla afuera. Nosotros la tendríamos que haber reventado afuera. A mi me gusta mucho la manera que juega el River de Gallardo. No es un equipo caprichoso".

