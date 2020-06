Ginés González le respondió a Gallardo: "Fue River el que no quiso presentarse"

Justo cuando en Argentina comienzan a aumentar de manera preocupante los casos positivos de CoVid-19, la discusión sobre la vuelta al fútbol se puso otra vez sobre la mesa.

Marcelo Gallardo habló ayer y rompió el silencio en medio de la pandemia para pedir acción a los gobernantes con respecto a los protocolos de seguridad.

�� "No le cortemos la posiblidad de entrena a los futbolistas que están en otras provincias. Es salud entrenar. Si lo pueden hacer, ¿por qué no los vamos a dejar? Me parece Injusto"



Marcelo Gallardo en @radiolared ✍ pic.twitter.com/ZhDmhZIxjl — Bolavip Argentina (@BolavipAr) June 17, 2020

El entrenador de River fue crítico también con la AFA, pero la primera respuesta llegó desde el gabinete de Alberto Fernández.

Ginés González García, ministro de salud de nuestro país, aseguró en la 97.4 que comprende los reclamos del DT campeón de América: "No escuché lo que dijo, pero lo leí. Yo entiendo que es un entrenador de fútbol y vive de esto y para esto, entiendo que esté nervioso y tenga ganas de volver".

Sin embargo, el político no tuvo problema alguno en recoger el guante y reafirmó su postura: "Creo que me dijo contradictorio, pero si mal no recuerdo fue River el que no quiso presentarse a jugar cuando empezó esto y nosotros creíamos que el campeonato iba a seguir dos o tres fechas más".

�� #ALERTA: Ginés González García, ministro de Salud de la Nación: "#Gallardo me dijo contradictorio y él fue el que no quería jugar. Entiendo que esté un poco nervioso por volver, creo que por delante tenemos días difíciles" (vía @947FMRadio). pic.twitter.com/2FW2Pd2KSC — doble amarilla (desde ��) (@okdobleamarilla) June 18, 2020

En medio de un país que piensa en volver a la fase 1 en varias provincias, parece complicado ponerse a pensar en el regreso de la actividad. Habrá que seguir esperando...

