De un dirigente del Ascenso para Gallardo: “Si querés atacar al menos no te contradigas"

Marcelo Gallardo decidió romper el silencio. Después de largos días sin aparecer, el DT de River salió recargado por Radio La Red.

Disparó contra todos, dejó en claro su descontento con la forma en la que la AFA está manejando las cosas y pidió por la vuelta a los entrenamientos en los lugares menos afectados.

Fue Diario Olé el medio que informó cómo habrían caído todos los dichos del Muñeco dentro de la asociación horas después de que salgan a la luz.

Está claro, no hubo solamente sorpresa sino también mucha bronca, y más de uno, de manera incógnita, habría respondido.

“¿Por qué no le dijo al presidente Alberto Fernández, ya que es el amigo, que lo mandara al Ministro de Salud a que nos diera el ok para volver. Si querés atacar al menos no te contradigas. Y si querés meterte en política hacete dirigente. ¿Acaso River no tiene a D’Onofrio para que venga a hablar con nosotros?”, soltó un dirigente del Ascenso al diario.

Y otro, a cargo de un club de Primera, completó: "¿Éste es el mismo Gallardo que no quiso jugar contra Atlético Tucumán a pesar de que el fútbol no estaba suspendido? ¿Es el mismo que se quejó de una ventaja deportiva de Boca porque le tocaba jugar por la Copa un día antes que a River? ¿Es el mismo al que no le gustaba que Guillermo Barros Schelotto fuera a visitar a Macri? No jodamos, viejo”.

Se abrió la polémica...

