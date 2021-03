La figura del River de Gallardo por la que Higuaín tiene debilidad: "Me encanta"

A sus 33 años, Gonzalo Higuaín está transitando sus últimas temporadas como profesional en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos jugando para el Inter de Miami.

Este miércoles, el exdelantero de la Selección Argentina habló sobre River cuando el preguntaron en ESPNF12 y sentenció que su vuelta "no se va a dar".

Sin embargo, también dejó declaraciones que le sacaron una sonrisa a los hinchas millonarios y precisamente a un jugador del equipo de Marcelo Gallardo.

"Más allá de que al fútbol argentino no lo miro tan seguido, tengo una debilidad por Julián Alvarez. Me parece un 9 completo, me gusta ese tipo de delanteros", aseguró.

Además, agregó: "Me parece un grandísimo 9 y tiene mucho potencial para hacer una gran carrera. Es un futbolista que me encanta".

El último gol de Julián Álvarez: el 2-0 en la Supercopa contra Racing

