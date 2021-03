Video: Higuaín reveló qué le faltó a la Selección para ganar alguna de las tres finales

La Selección Argentina de los últimos tiempos quedará marcada en el tiempo por la gran calidad de jugadores que vistieron la celeste y blanca. Sin embargo, también estará vigente el recuerdo de lo insólito de no haber podido sumar un título con esa generación.

"Con el tiempo se nos dará el valor que esa Selección se merece", aseguró Gonzalo Higuain, un pilar fundamental en ese equipo que disputó tres finales de la mano de Alejandro Sabella y Gerardo Martino.

En ESPN F12, el Pipa se refirió a esos choques decisivos, donde la Argentina cayó solo por detalles. Cuando fue consultado por lo que le faltó, el goleador no dudó: "Ganar, no hay otra explicación. No se nos dió. Claramente las situaciones que generamos no se pudieron convertir y hubo equipos que pudieron. Bueno... Alemania, nomás. Porque perdimos dos por penales y una en tiempo extra".

Posteriormente, el ex-River, profundizó en el análisis de ese grupo que hizo historia: "Lo que logramos fue muy groso. No es facil llegar a las finales después de 70 partidos en tu equipo, pero después no se nos dió. No es que perdimos 4 a 0, 5 a 0 y 6 a 0, salieron las tres 0 a 0".

Por último, el delantero del Inter de Miami cerró el tema con contundencia: "El dolor va a quedar para siempre, pero creo que hay cosas positivas".

