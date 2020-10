Gonzalo Núñez: "Pizarro tenía más renombre que Lapadula, pero no metía goles"

La posible convocatoria de Gianluca Lapadula a la selección peruana para las Eliminatorias, generó un debate nacional. El 2016 el delantero italiano de madre peruana rechazó jugar por la blanquirroja, pero 4 años después ya tramita su DNI y pasaporte italiano para ser convocado.

Gonzalo Núñez, conductor radial se muestra a favor del llamado de Lapadula. Aunque Gianluca no tiene renombre en Europa, para Gonzalo esto no es un factor determinante para un buen rendimiento en la selección peruana. Puso de ejemplo a Claudio Pizarro.

"Estamos en una fecha doble complicada. No hay que desperdiciar lo que nos puede servir. Nos puede servir y eso depende de lo que Gianluca Lapadula puede hacer en el campo de juego. Claudio Pizarro tiene más renombre que Lapadula pero no metía goles", dijo Núñez en Exitosa Deportes.

En caso Lapadula no tenga un buen rendimiento si es convocado ante Chile y Argentina, Gonzalo Núñez pidió no hacer dramas: "El hecho que lo convoquen no asegura que va a meter goles, pero si viene y lo ponen 30 minutos con Chile o arranca con Argentina y no nos va bien, no van a salir a criticar por dos partidos, no es serio".

La Federación Peruana de Fútbol emitió un comunicado el lunes 26 de octubre, donde confirmó que el 23 de octubre tuvo contacto con el delantero italiano de 30 años que milita en el Benevento.

