Gonzalo Núñez se declaró enemigo de los animes, Menudo y El Chavo Animado

El conocido conductor radial Gonzalo Núñez confesó su odio por los animes, Menudo y El Chavo Animado, caricatura que calificó de desastroza, luego de tener un pequeño debate con el periodista Silvio Valencia.

"De niño no veía dibujos animados. Iba a jugar fútbol y tenis. Veía la Fórmula 1, no veía Meteoro ni esas cosas chinas y japonesas. Menudo es para mujeres... y el Chavo Animado qué malos, horrorosos... los dibujos animados me llegan al h...", dijo Gonzalo en el programa Exitosa Deportes.

Pese a sus declaraciones, Gonzalo también confesó que la única caricatura que ve hasta estos días son Los Picapiedras.

