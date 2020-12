Hasta que lo dijo: Jefferson Farfán habló de su futuro y de Alianza Lima

Jefferson Farfán y Alianza Lima no han tenido un buen año. Mientras uno ha estado lesionado casi todo este tiempo y hasta tuvo Covid, el otro se fue a segunda división.

Ambos, hay que decirlo, tienen una historia que va de la mano y la idea es que esten juntos nuevamente. La Foca siempre ha hablado de su retiro con los Íntimos.

Este lunes, en Más Vale Tarde, Jeffry justamente habló de su futuro y de sus planes con Alianza Lima. Hay que decirlo, parece difícil que juegue segunda con los Blanquiazules.

¡Habla de todo! �� Jefferson Farfán conversó con @MathiasBrivio en exclusiva ���� pic.twitter.com/ybZEjL8vOX — Más vale tarde - Oficial (@MasvaleTardeof) December 22, 2020

"Quiero jugar aquí en Sudamérica, obviamente ya no quiero alejarme de mi familia y mi madre. Ya estuve 16 años fuera bien lejos y ahora disfruto mucho a mi familia y mis hijos, de las fechas especiales que antes eran complicadas por algunas concentraciones, los viajes que tenía que hacer. Ahora he decidido estar en Sudamérica", tiró por ejemplo.

"Podría ser la MLS, pero deseo estar cerca a mi familia", complementó sobre sus planes. Igual, como siempre no olvidó al equipo de sus amores: "Es un hecho que me voy a retirar en Alianza Lima". "Si hablo como hincha, me da mucha rabia. Son cosas que pasan, les sucedió a equipos grandes, el hincha tiene que apoyar en las buenas y en las malas", complementó sobre el descenso.

Así, sin mucha claridad se expresó la Foca. En Alianza, hay que también decirlo, no parece aún estar planeando en el 2021. Igual, la Liga 2 recién empezaría en mayo ¡Hay tiempo!

Jefferson Farfán: "Es un hecho que me voy a retirar en @ClubALoficial" �� #MásValeTarde pic.twitter.com/JyFayK1umP — Más vale tarde - Oficial (@MasvaleTardeof) December 22, 2020

