Barcos la tiene clara en Alianza Lima: "Si estoy para jugar 60 minutos, me retiro"

Hernán Barcos llegó a Alianza Lima con un currículum envidiable. Donde fue rindió, sin embargo, para algunos su punto débil es que está por cumplir 37 años y el 2020 casi no tuvo minutos de competencia.

Sobre esos cuestionamientos, el delantero argentino habló claro en conferencia de prensa: "Es normal que tengan dudas. Estoy bien físicamente. Casi todo el tiempo estuve entrenando. Obviamente me falta ritmo de partidos y entrenamientos grupales. Una vez que me una al grupo voy a llegar al 100% a los partidos. Gracias a Dios no he tenido lesiones anteriormente y eso ayuda mucho”.

Agregó: "¿Cuántos minutos tiene un partido de fútbol? 90 o un poco más, ¿entonces? Yo soy jugador de fútbol profesional. Si estoy para jugar 60 minutos, me retiro mañana. Nadie te contrata para jugar menos”.

Hernán es uno de los tres refuerzos extranjeros que contrató Alianza Lima para esta temporada. Los otros son los uruguayos Pablo Míguez y Jonathan Lacerda.

Aunque mediante un comunicado el club indicó que este temporada jugarán la Liga 2, la directiva llevó un reclamo del TAS que podría volver a ponerlos en la Liga 1.

