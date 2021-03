Hernán Barcos se diferencia de indisciplinados: "No tomo alcohol, no fumo y no salgo"

��️ Hernán Barcos ����, nuevo jugador de @ClubALoficial: "Creo que lo único que hay que hacer con esos que no creen es demostrar dentro de la cancha, es difícil hacerlo con palabras. El objetivo es Alianza, si salgo goleador y no subimos a Primera, no me sirve".



�� @RadioUnionPeru pic.twitter.com/ydogdHDl6z