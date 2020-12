Hernán Castillo defendió a River por el VAR: "Me van a matar por esto..."

River ayer venció 2 a 0 a Nacional, en la cancha de Independiente, y quedó a sólo 90 minutos de meterse, una vez más, en semifinales de la Copa Libertadores, el principal objetivo del elenco de Marcelo Gallardo.

Fue un partido, por momentos, parejo, pero que despertó mucha polémica. Y, como siempre, cuando hay dudas sobre un arbitraje en un partido internacional del Millonario, las redes sociales se prenden fuego.

En su editorial en TNT Sports, Hernán Castillo defendió al Millonario. "Nos va a ganar. Vamos a hablar más del VAR que de lo que se juega. No hubo tanta polémica ayer. Me van a matar por esto, pero no importa, le tienen tanta envidia a River que pasa esto".

Además, tiró: "River salió campeón de la Libertadores en 2015, semifinalista en 2017, campeón en 2018, finalista en 2019. Fue el mejor equipo de Sudamérica. Hace 4 o 5 años que es el mejor. Y excusarse con el VAR, la verdad...".

No sólo los hinchas, también hay muchos periodistas que hablan de una diferencia arbitral con River en comparación a los otros equipos que disputan la Copa Libertadores.

