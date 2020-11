Crespo se quebró en vivo al hablar de la partida de Maradona

Cuando Napoli ganó su primer título de Serie A, en 1987 de la mano de Maradona, el Cementerio de Nápoles amaneció con una bandera: "No saben lo que se perdieron".



Hoy esa bandera podría estar en cada lugar donde nazca un bebé que no verá a Maradona. No saben lo que se perdieron. pic.twitter.com/2woN3En4NW