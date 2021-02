Don Hernán Peláez estalló contra la Federación: "Son personajes sin vergüenza"

La Federación Colombiana de Fútbol sigue en el ojo del huracán por las últimas decisiones que se han tomado y por las cuales ha recibido muchas críticas. Y esta vez no fue cualquiera, sino de Hernán Peláez, quien les dijo que eran unos "sin vergüenza".

Todo empezó luego de una denuncia que hizo en su cuenta de Twitter el periodista Alejandro Pino, en la cual señaló que el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, maquilló un rubro en el informe general de la entidad y ocultó que usó dinero de la Federación para pagar la multimillonaria multa impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, por el escándalo de la reventa de boletería para las eliminatorias rumbo a Rusia 2018.

"Jesurún les mete en un informe un rubro de "Fomento para el Desarrollo de la FCF" por $16.000 millones, valor de la multa que tuvo que pagar la Federación porque él montó un cartel de boletería-, ¡y los directivos en crisis lo aceptan! Uno no sabe si todos son hampones o pendejos. Es que seamos serios: el fútbol profesional sin plata, el aficionado abandonado, y los dirigentes dejan pasar como si nada que la Federación destina más de US$4 millones para pagar una multa por corrupción de su presidente y vice... ¡con esa plata salvaban la crisis de pandemia!", dijo Pino.

Ante esto, Hernán Peláez en el programa de la W Radio, Peláez y De Francisco, se fue en contra de los dirigentes y afirmó: “Jesurún dice que esa plata que se invirtió en el fomento del fútbol, pero es mentira. Hombre, presidente, no seas descarado. No seas cara dura, igual que los miembros del Comité que también fueron sancionados. Son unos personajes que no tienen vergüenza”.

Y luego, agregó: “Ahora, ellos se sostienen porque los presidentes de las ligas locales y de los clubes están invitados, desde ya, a la Copa del Mundo de Catar 2022. Ramón Jesurún presenta el informe de gastos, de esa manera, para que todos sus colegas queden untados y, si algo pasa, no va a ser el único señalado. La corrupción campea, pero en la Federación Colombiana de Fútbol trota”.

