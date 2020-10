Insólito: su club lo mandó a préstamo mientras viajaba para jugar con la Selección Argentina

Argentina en el Mundial Sub 20 del 2007 fue uno de los mejores campeones en la cateogría. Ganó 6 partidos, empató 1 y demostró un fútbol impresionante en el certamen disputado en Canadá. ¿Su mejor triunfo? Contra Chile de Vidal, Medel y Alexis Sánchez en semifinales �� ���� Mauro Zárate ���� Éver Banega ���� Gabriel Mercado ���� Alejandro "Papu" Gómez ���� Sergio Romero ���� Maxi Moralez ���� Ángel Di María ���� Sergio Agüero (goleador y máxima figura) Cuando tienes un buen trabajo en divisiones juveniles, puedes formar equipos como este, en el que la mayoría de ellos terminó jugando una Copa del Mundo de mayores. Un verdadero equipazo ��

