"Interés periodístico": Michael Succar discutió en twitter por barba de Ricardo Gareca

Ricardo Gareca, para los peruanos, es más que un DT de la Selección. Desde que logró que la Blanquiroja llegue a un mundial después de 36 años se ha vuelto especial.

Su voz es hoy autorizada incluso en temas que exceden lo estictamente deportivo. Este martes se refirió al regreso del fútbol en un contexto complicado por el coronavirus.

Más allá de sus palabras presionando para que el deporte comience cuanto antes, en su última entrevista se refirió también a su apariencia. "Cuando recupere mi vida normal, me afeitaré", señaló el DT.

Tras esto, un usuario se indignó por hacer noticia al respecto y mencionó a dos reconocidos periodistas: "¿De verdad esto es de interés periodístico? Mira Rebagliati para que no le des con palo a Michael Succar, él no es el único que al que se le ocurrió".

Al ver esto, Succar respondió y se justificó: "¿Qué pasaba si el motivo del cambio de look nos llevaba a una historia importante de su vida? Hace poco me dejé bigote como homenaje a mi viejo. Si no preguntas nunca te enteras. El periodismo deportivo no tiene que ser siempre tan serio".

Así, discutieron en Twitter el periodista y el crítico. El motivo, hay que decirlo, fue un poco extraño, pues atrás de todo estaba la barba del Tigre.

