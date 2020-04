Iván Ramiro Córdoba habló sobre el posible regreso del fútbol en Colombia

Actualmente el coronavirus ha generado grandes inconvenientes en el territorio nacional y debido al creciente brote, el fútbol detuvo su actividad para preservar la integridad física de sus protagonistas. En Colombia, las autoridades competentes se encuentran estudiando la manera en la cual se retomarían los partidos y ante esta situación, Iván Ramiro Córdoba habló al respecto.

El ex jugador de la Selección Colombia se encuentra junto a su familia en Italia, un territorio que ha sufrido con mucha fuerza las consecuencias del Covid-19, y detalló el actual panorama que afronta el país europeo. "Todo esto ha sido muy dramático acá, la cantidad de muertes y mucha gente no comprendía esto y seguía haciendo su vida normal, saliendo a la calle; ahora, gracias a Dios, se está viendo la posibilidad que no siga aumentando", le dijo a Zona Libre de Humo.

Con respecto a un regreso de la pelota a las canchas de nuestro país, Córdoba remarcó que sería complicada su presencia debido a la repercusión ante un posible contagio. Asimismo, el ex defensor opinó sobre una de las variables que estudia la Dimayor para el futuro inmediato del rentado colombiano "Si se juega a puerta cerrada cambian muchas cosas... cómo jugarlo, cómo celebrar un gol, qué hacer para evitar el contacto".

"El fútbol es muy importante para todos, como deporte, lo que transmite a lo jóvenes, yo creo que en este momento tan particular no es una prioridad, se puede vivir sin el fútbol", sostuvo sobre el actual momento que transita el deporte en el cual repercuten algunas consecuencias en el plano económico que ha encaminado la reducción de sueldos en medio de la emergencia sanitaria.

Las cifras a nivel mundial por el coronavirus no son buenas. En el mundo se han contagiado 1.508.513 personas en 213 países con la cifra de 332.818 pacientes recuperados y el desafortunado deceso de 88.156 muertes.

