Pinola confirmó que no tiene pensado retirarse en junio

Habiendo desembarcado en River a mediados del 2017, Javier Pinola, a base de esfuerzo y dedicación, terminó convirtiéndose en una de las principales figuras de La Banda. El defensor, imponiendo un juego aguerrido para marcar no tardó en ganarse la titularidad en el equipo de Marcelo Gallardo,

Mientras su futuro está en el aire (su contrato con el Millonario termina a mitad de este 2021), el ex Rosario Central charló con Súper Mitre Deportivo y manifestó que por ahora no piensa en la posibilidad de colgar los botines. "No se me pasa por la cabeza retirarme en junio. Sé que se me termina el contrato y se verá como seguir. Si bien uno va planificando, no estoy pensando en cuándo me voy a retirar, ya llegará el momento", aseguró.

#SuperMitre #Ahora Javier Pinola: “Uno sueña con retirarse en River. Siempre peleando cosas importantes, pero también soy realista y no me miento a mí ni a nadie; si yo veo que en el club no quieren que yo siga o si veo que no estoy a la altura de seguir compitiendo, se charlará" pic.twitter.com/bk7XzufGY8 — Super Mitre (@SuperMitre) February 26, 2021

Exteriorizando su deseo de abandonar la práctica profesional en el Millonario, Pinola continuó: "Uno sueña con retirarse en River, pero también soy realista y no me miento a mí ni a nadie. Si yo veo que en el club no quieren que yo siga o si veo que no estoy a la altura de seguir compitiendo, se charlará y se verá qué se hace".

Por otra parte, consultado sobre el duelo decisivo que Palmeiras y Santos disputaron para definir al último campeón de la Copa Libertadores, el defensor dejó en claro que el encuentro le pareció tedioso y arremetió: "Vi la final de la Copa Libertadores de a ratos porque me aburría".

#SuperMitre #Ahora Javier Pinola: "Me aburrió ver la final de la Copa Libertadores. Ninguno de los dos equipos arriesgó mucho". pic.twitter.com/uFiYpyFsfE — Super Mitre (@SuperMitre) February 26, 2021

Lee También