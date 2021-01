Jefferson Farfán y la posibilidad de jugar en la U: "La idea es que tenga competencia"

Jefferson Farfán es un histórico del fútbol peruano. La Foquita metió uno de los goles más importantes de la Blanquiroja en todos los tiempos. Nos llevó a un mundial después de 36 años.

Él, además, siempre fue vinculado con Alianza Lima. Como salió de ahí y siempre se declaró hincha y con ganas de retirarse en el club, nos imáginabamos una nueva y última era de la Foca con la Blanquiazul.

En los últimos días, sin embargo, descartó la posibilidad de ponerse la camiseta Íntima cuando parece ser el momento: Alianza necesita líderes en segunda y la Foca está sin equipo hace 6 meses. Además no está en su mejor condición física.

Este jueves, sin embargo, se conoció de una posibilidad que hasta hoy parecía imposible. Y es que por Antonio García Pye habló de una conversación que tuvo con el Diez de la Calle.

"Jefferson es un jugador que ya está trabajando. Ayer entre broma y broma me dijo que llame a Universitario para prestarlo. No creo que le guste mucho a Alianza eso, pero la idea es que tenga competencia", señaló el gerente de la FPF.

Así, se abrió una opción que no hay que descartar: La U tiene Copa Libertadores. Igual, no hay que olvidar que García Pye es de la U y no lo oculta. Ya se verá si se concreta ¡Sería histórico!

