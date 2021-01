Instagram: el mejor saludo de todos para Ponzio fue de Carrascal

El último viernes 29 de enero no fue una jornada más para el Mundo River, ya que fue el cumpleaños de Leonardo Ponzio, capitán y emblema de esta era millonaria.

Como suele suceder en estos tiempos de redes sociales, varios amigos, compañeros y colegas aprovecharon para saludar al León.

El que no se quedó atras fue Jorge Carrascal, uno de los futbolistas más importantes del último semestre para Marcelo Gallardo. El colombiano le dedicó unas lindas palabras a su compañero en Instagram.

"Felices 39 fiera, dios me lo bendiga y me lo guarde siempre", escribió el ex jugador de Millonarios. Además, acompañando el mensaje, subio una foto abrazado al capitán en la coronación de la Recopa Sudamericana.

Después de tanta gloria, las sinceras palabras de Jorge podrían haber salido de cualquier hincha de River.

Lee También