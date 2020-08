Juan Carlos Osorio dice que Baldomero Perlaza es el Pogba colombiano

Cada vez que Juan Carlos Osorio habla deja muchos títulos para recordar y sus palabras son bastante polémicas y críticas que siempre quedan en el recuerdo de los hinchas del fútbol colombiano en general.

En la noche del pasado jueves, el entrenador de Atlético Nacional habló en entrevista para el programa ESPN FC y allí dejó varios comentarios acerca del fútbol profesional colombiano, los jugadores y el desarrollo en general de los futbolistas.

Es sabido que Osorio es una persona muy estudiosa del fútbol y conoce el fútbol a lo largo y ancho del planeta, por eso cuando habla lo hace con argumentos y causas probadas y esta vez volvió a hacer una muy polémica declaración.

"Aquí tenemos a jugadores como Baldomero Perlaza, que está cerca de ser el Pogba colombiano, pero no lo valoramos porque no habla francés", haciendo referencia a que en Colombia no se le valora lo suficiente a los futbolistas nacionales.

Osorio: "Desgraciadamente en nuestro país valoramos mucho lo que viene de personas de otras nacionalidades"#ESPNRadioColombia | El entrenador de Atlético Nacional destacó el trabajo que vienen haciendo en el 'Verdolaga' e hizo comparaciones con lo que hacen en Alemania. pic.twitter.com/LxdE35utlw — ESPN Colombia (@ESPNColombia) August 28, 2020

Pero la idea, como tal, de cómo entrenaban nuestros jugadores, está al nivel de cualquiera, lo que pasa es que en nuestro país valoramos mucho lo que viene de personas de ojos azules y personas de otras nacionalidades, pero no lo que viene de aquí de Colombia", dijo Osorio.

Lee También