"No me importa lo que piensen": Juanfer Quintero responde por irse a China

Escuchar el nombre de Juan Fernando Quintero es sinómino de buen fútbol, golazos, gambeta cortica, River, Boca, Selección Colombia, todo se encierra en un mismo hombre que ha hecho historia, pero siempre queda la sensación que pudo haber sido mucho más.

Y ahora con su ida a China, los críticos de su carrera, quienes aseguran que "nunca ha tenido la cabeza en su lugar", volvieron a salir de debajo de las piedras tras su despliegue de fútbol en la era de Marcelo Gallardo en River y le reclaman el irse al fútbol asiático.

En conversación con el programa El VBAR de Caracol Radio, el volante colombiano respondió a estas críticas: "En China y en Europa hay un balón y jugadores. La gente dice que me voy a China por plata, pero no. Conocí la ciudad, me gustó, el equipo, el proyecto. No me importa qué piensen". Y agregó: "Para nada está cerrado mi capítulo en Europa. Yo no busco aceptación. Pero antes de decidir ir a China también tenía ofertas de Europa".

"En China y en Europa hay un balón y jugadores. La gente dice que me voy a China por plata, pero no. Conocí la ciudad, me gustó, el equipo, el proyecto. No me importa qué piensen": Juan Fernando Quintero

Quintero aprovechó también para recordar la final de Madrid entre River y Boca y quiere que haya otra final igual y el Millonario la vuelva a ganar: "La final de Madrid es única, algo como eso no va a volver a pasar, pero ojalá se dé otra final River vs Boca y ojalá gane River, de eso se trata, de hacer historia. El gol de Madrid ya está, no se va a borrar, pero sí, marcó un antes y un después en la historia de Boca. Para mí marcó una huella en mi vida, nunca se va a olvidar".

"La final de Madrid es única, algo como eso no va a volver a pasar, pero ojalá se dé otra final River vs Boca y ojalá gane River, de eso se trata, de hacer historia": Juan Fernando Quintero





Así mismo, Juanfer recordó y recalcó que la fecha de su retiro será a los 33 años a pesar de que le quede mucho fútbol por dar a esa edad: "La idea es retirarme a los 33. Desde los 6 años vengo con esto, he estado viviendo como una persona mayor desde los 9, es un tema fuerte. Quiero dedicarle tiempo a mi familia, a ser una persona común. Me ha tocado una vida muy fuerte por el tema del fútbol. La exposición, no poder hacer ciertas cosas porque no te sientes cómodo".

