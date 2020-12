Nadie lo podía creer: Juanfer Quintero contó qué hizo la noche de Madrid

Algo que no se había dado en la historia del fútbol tuvo lugar en diciembre de 2018. River y Boca se enfrentaron en la final de la Copa Libertadores. El duelo de vuelta se disputó en el Santiago Bernabéu, Madrid.

Esa noche, Juanfer Quintero anotó el tanto más importante de la vida del Millonario y el de toda su carrera, el del 2 a 1 para romper el marcador para siempre.

Hoy, en diálogo con F90, el hombre de Colombia le contó al Pollo Vignolo lo que decidió hacer esa noche: "Bueno, les voy a contar, todos se fueron a festejar y yo me quedé en el hotel encerrado en la habitación. Así soy yo. Ni en el éxito ni en lo peor. Siempre trato de mantener el equilibrió porque al final es eso. Por más que fue la final de Madrid, que la tengo tatuada porque fue inolvidable, me encerré en mi cuarto, llamé a mi familia y le di gracias a todos. Así me manejo y así me voy a manejar".

Además, también habló del Pity Martínez, quien anotó el tercer tanto en esa jornada: "A ese muchacho lo quiero mucho, es mi hermano, todos los compañeros de River son mis hermanos, el día que se celebró el 9 de diciembre el segundo gol no existió. Que lo disfrute, él sabe que lo quiero mucho y que me disculpe por el pase que le hice".

Para cerrar, Juanfer le habló al hincha de River por cómo se fue: "No fue una despedida como quería, pero son situaciones que se presentan que uno tiene que hacerse cargo. Si me fui mal, como dice mucha gente, le pido disculpas, no intenté hacerle mal a nadie. Yo amo a River y me quedo con los momentos más bonitos de carrera".

