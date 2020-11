A 24 años del debut de Riquelme en Boca: la rompió y trolleó al periodismo

Los más grandes no lo podrán creer. Ya pasaron 24 años del día que Juan Román Riquelme debutó en Boca. Fue ante Unión, en La Bombonera, en un encuentro que el Xeneize ganó 2 a 0. El pequeño 10, que en ese cotejo usó la 8, se ganó la ovación de toda la hinchada cuando terminó el primer tiempo.

Lo que pocos sabían, pese a la ilusión que les fabricaba la mente, era que estaban ante el máximo ídolo de la historia del club. El resto es historia. 11 títulos: 5 locales, 3 Copa Libertadores, una Intercontinental, Recopa y Copa Argentina.

Adentro de la cancha siempre lo marcó su increíble habilidad mental para ver pases donde el resto de los mortales ni se imaginaba. Afuera del campo, el mejor Riquelme, el que siempre dejaba mal parado a los periodistas.

Y un claro ejemplo es lo que se vivió ese día ante el Tatangue. Cuando terminó el duelo, un periodista le preguntó qué sentía al pisar La Bombonera por primera vez. La respuesta de Román: "No, no es la primera vez, jugué en reserva. Esto es impresionante, no se puede creer".

Después, para que entiendan un poco el jugador que se venía, respondió "eso preguntale al técnico" cuando le dijeron que jugó un partido bárbaro.

Sin dudas, un fuera de serie...

#UndiaComoHoy en 1996, debutaba un tal Juan Román #Riquelme.



El resto, es historia:

11 Títulos:

Aperturas 1998, 2000, 08, 11

Clausura 1999

Libertadores 2000, 01 y 07

Intercontinental 2000

Recopa 2008

Copa Argentina 2012#ElUltimo10 ����������



pic.twitter.com/CndGaYKxWp — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) November 10, 2020

