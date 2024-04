Con diez años en el Manchester United, Antonio Valencia es quizás el jugador más importante de la historia del fútbol ecuatoriano pero hubo momentos en los inicios en que el lateral tuvo complicaciones en sus inicios. El propio ex lateral contó uno de los consejos que recibió en Europa de parte de Juan Román Riquelme.

Antonio Valencia tenía 18 años cuando llegó al Villarreal B de España en la temporada 2005, sin embargo por su corta edad no tenía minutos y eso lo desanimaba. “Riquelme me veía y me decía que aunque no juegue debía entrenar al máximo porque tenía un Mundial por delante”, le dijo el histórico ex Boca Juniors, FC Barcelona y Argentinos Juniors en charlas con Fútbol Al Toque con el periodista ‘Pepe’ Mera de Quito.

El ‘Toño’ siguió ese consejo y siguió trabajando, luego en el Mundial Alemania 2006 destacó con la Selección de Ecuador y fue elegido el mejor jugador juvenil de esa Copa del Mundo.

“Para mí era algo importante, yo a Riquelme lo veía en Boca Juniors y ahora era mi compañero”, complementó. No fue el único sudamericano que lo ayudó en el tema de adaptación.

“Juan Pablo Sorín también fue importante, gran jugador, gran persona. Diego Forlán igual, me llevaba al entrenamiento y siempre me hablaba”, dijo también sobre los referentes de aquel entonces del club español.

¿Cuántas Premier League tiene Antonio Valencia?

Antonio Valencia ganó 2 Premier League con el Manchester United, además de la FA Cup, Community Shield, Leagues Cup y la UEFA Europa League.

¿Cuándo fichó Valencia por el Manchester United?

Antonio Valencia fichó por el Manchester United en el 2009, y salió casi 10 años después.