Riquelme y la eliminación ante Santos: "No lo hicimos nada bien"

De manera totalmente inesperada, Juan Román Riquelme rompió el silencio y habló por primera vez en una charla en el canal oficial del Villarreal. En su rol como vicepresidente, el 10 apareció junto a Rodolfo Arruabarrena, Robert Pirés, Marcos Senna y Diego Formán para hablar de aquel equipazo que llegó a las semifinales de la Champions; pero aprovechó para analizar su ciclo político en Boca.

En su casi año y medio de ciclo, el Xeneize ganó los dos torneos locales que disputó, pero cayó en las semifinales de la Copa Libertadores de una forma que no le gustó para nada a los hinchas. Los de Miguel Ángel Russo no estuvieron ni cerca de mostrar su mejor fútbol y fueron goleados ante Santos, justamente el rival de esta tarde en la edición 2021.

Román había hablado para la cuenta Boca Predio, pero en un mensaje grabado con un enfoque diferente. En esta oportunidad, en esta charla llamada "Reencuentro de héroes", el 10 habló de la actualidad del equipo y mencionó esa apática caída en San Pablo: "Mañana (hoy) jugamos contra Santos. Partido difícil, nos ganó la semifinal el año pasado y nosotros no lo hicimos nada bien. Así que estamos con ganas de seguir compitiendo y eso me divierte mucho".

“Arrancamos la copa Libertadores, contra Santos de Brasil, partido difícil, nos ganaron la semifinal del año pasado, que nosotros no lo hicimos nada bien, con ganas de seguir compitiendo, la verdad me divierte mucho” #Roman #Riquelme #VillarrealTV pic.twitter.com/YX9cby3Idu — LaMitadMas1 Boca Juniors (@lamitadmas1) April 27, 2021

Refiriéndose a la obsesión del pueblo xeneize, Riquelme dejó un mensaje de tranquilidad para todos ellos: "Estoy tratando de armar el equipo lo mejor posible, a ver si cumplimos el sueño de la gente de jugar bien, competir y poder pelear la Copa Libertadores".

Román y su rol como vicepresidente

Tras un año y medio de silencio, el máximo ídolo de Brandsen 805 analizó su rol político en Boca y lo categorizó de una forma particular: "Es divertido porque quiero mucho al club. Pensé que se me iba a complicar mucho más, la gente me tiene mucho cariño.

Además, Román volvió a profundizar sobre los objetivos a futuro: "Lo único que pretendo es que podamos armar buenos equipos, que la gente esté contenta y vamos por ese camino. Yo tengo dos clubes en mi vida, soy Bostero de chiquito y después de lo que vivimos soy del Villarreal, por suerte tienen los mismos colores".

