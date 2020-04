Jugó en River y Boca y destruyó a los hinchas del Millonario: "Si estábamos mal, no iban a la cancha"

Luego de lucirse por varios años vistiendo la camiseta de Blooming de su Bolivia natal, Milton Melgar armó las valijas y emprendió viaje hacia Argentina para afrontar uno de los desafíos más que importantes que tuvo a lo largo de su carrera profesional: jugar en Boca.

Con el correr de las temporadas el futbolista quedó completamente enamorado de la pasión del hincha del Xeneize, el cual siempre le devolvió a través de apoyo y cantos desde las tribunas el cariño y la entrega desplegada en el campo de juego. Sin embargo, al poco tiempo, el ex mediocampista protagonizó un auténtico batacazo en el mercado de pases del fútbol argentino y se mudó de vereda para pasar a defender los colores de River.

"La gente de Boca es apasionada y fiel. En cambio, la de River tiene un porcentaje de gente que es exitista y si el equipo pierde no aparece. Si estábamos mal, no iban a la cancha".



Milton Melgar, ex jugador del Millonario y el Xeneize, en diálogo con @DiarioOle. — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 23, 2020

La estadía de Melgar en el conjunto de Núñez no fue del todo positiva, dado que a poco de arribar decidió irse y retornar a su país de origen, donde supo vestir los colores de un extenso puñado de instituciones.

En diálogo con Olé, Milton, rememorando su paso por el fútbol argentino, se dio el lujo de comparar a través de su experiencia recolectada a las hinchadas del Millonario y el Xeneize. El ex jugador, decantándose en favor de la pasión del elenco de La Ribera, manifestó: "La gente de Boca es apasionada y fiel. En cambio, la de River tiene un porcentaje de gente que es exitista y si el equipo pierde no aparece".

Melgar, explicando que en contextos similares la afición de Núñez no supo responder como la de Boca, cerró: "Hubo situaciones de la misma naturaleza y la gente no respondía como en Boca. Si estábamos mal, no iban a la cancha. Como la hinchada de Boca no hay".

Lee También