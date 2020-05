Julio Cesar Uribe confesó porque se fue de Alianza: "Propuse que se fueran los pendejos"

Alianza Lima es un club grande del Perú. Muchos futbolistas y técnicos desean haber pasado por ahí, sin embargo es conocido que es dificil mantenerse enla institución.

Se dice que es el vestuario más dificil de manejar y también que la dirigencia es complicada. Miguel Angel Russo, el año pasado, habría sido víctima de estas complicaciones.

Julio Cesar Uribe, jugador y técnico peruano histórico, habló de su paso por Alianza como DT. Se refirió también a los conflictos que tuvo con algunos jugadores y dirigentes.

"Si me hice cargo del equipo estando noveno y en dos meses termino primero, empatado con la U, ¿el trabajo es bueno, no? Entonces ¿por qué no puedo dirigir Alianza?", recordó el entrenador que también pasó por la San Martín.

"Yo hubiera seguido pero si modificaba algunas decisiones, porque propuse que se fueran los pendejos. Todos los que se creen pendejos, se van, dije. ¡Uy! los dirigentes se pusieron…", señaló después sobre su posible continuidad. "Un dirigente golpeó la mesa y exclamó: ‘¡Eso es lo que necesita Alianza, el cambio!’ Pero era solo uno entre siete. No seguí pero el trabajo fue bueno", aserguró.

Así, Julio Cesar mantiene en su memoria su salida de Alianza. No le gustó como fue y considera que tiene la capacidad para dirigir a un grande ¡Polémico Uribe!

