Julio César Uribe no aguantó más y habló del mal momento que está pasando la Selección Peruana. Al mando de Juan Reynoso durante estas primeras seis fechas de las Eliminatorias, el ‘Diamante’ apuntó directamente contra el técnico y dejó en claro qué perfil requiere la ‘Bicolor’.

Hablando en el programa de televisión L1 Radio, Julio César Uribe fue claro al mencionar que tipo de estratega le conviene a la Selección Peruana: “Los técnicos tienen un perfil y el perfil de Ricardo Gareca es el que aprueba completamente, sin ninguna duda”, comenzó.

Luego, dando sus razones por las que prefiere a Ricardo Gareca sobre otros técnicos, como Juan Reynoso, Julio César Uribe siguió: “Su trabajo ha sido positivo, nos ha devuelto la sonrisa y eso hay que reconocerlo porque es parte de nuestra historia, pero han sucedido cosas que dejan heridas”, cerró el estratega.

Sin duda alguna Julio César Uribe se refiere a la forma en que Ricardo Gareca dejó el mando de la Selección Peruana. Llegando en su reemplazo Juan Reynoso, el ‘Diamante’ tocó el tema de la Federación Peruana de Fútbol y Agustín Lozano, responsable de la no continuidad del técnico argentino.

Como se recuerda, Julio César Uribe también ha sido técnico de la Selección Peruana. No consiguiendo los mejores resultados, sus números son similiares a los de Juan Reynoso: dos puntos de 18 posibles tras empatar ante Paraguay y Venezuela, pero perdiendo ante Brasil, Chile, Argentina y Bolivia.

¿Cómo le fue a la Selección Peruana con Julio César Uribe?

Julio César Uribe dirigió a la Selección Peruana para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2002. Logró empatar ante Brasil y venció a Chile y a Colombia. Luego, en la Copa América 2001 llegó hasta cuartos de final y después dejó el cargo.

¿Volverá Ricardo Gareca a la Selección Peruana?

Ricardo Gareca tiene el deseo de volver a la Selección Peruana, pero la presencia de Agustín Lozano no se lo permite. No teniendo la mejor relación con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, mientras el dirigente siga en el cargo no regresará.