Junior Alonso confirmó que se va de Boca: "Es un hecho que no voy a seguir"

Durante el 2019, Gustavo Alfaro asentó la dupla de centrales de Lisandro López y Carlos Izquierdoz. Junior Alonso fue suplente durante la mayoría hasta que llegó Miguel Ángel Russo. El nuevo entrenador tenía la idea de hacerlo titular de la última línea y cuando se lesionó Lisandro López el paraguayo fue quien se ganó el puesto. Su nivel con la consagración de la Superliga Argentina había sido el mejor en su estadía en el club.

Sin embargo, ayer Jorge El Patrón Bermúdez, miembro del Consejo de Fútbol del Xeneize, y hoy Jorge Amor Ameal, presidente del club, adelantaron que el defensor quería irse y que ellos no le iban a impedir su deseo personal. No obstante, todo parecía ser especulaciones y rumores hasta que el propio jugador rompió el silencio este viernes en una entrevista que dio en AM 1080 de Paraguay.

"Ayer habló Bermúdez y es un hecho que no voy a seguir en el club. Entendieron mi posición", dijo el jugador de la Selección de Paraguay. Además, agregó: "Solo quiero estar con mi familia, el club se portó súper bien conmigo". Pasó casi dos meses solo en Buenos Aires durante la cuarentena obligatoria con el deseo de regresar con su familia al país natal. Desde su círculo informaron que la pasó realmente mal, pero por suerte se solucionó todo cuando pudo lograr el permiso para ir a Asunción.

"Es increíble, uno tiene que estar ahí para entender" Junior Alonso, ex jugador de #BocaJuniors, con respecto a la hinchada del club argentino. @FALG1080am pic.twitter.com/CH44KzVfBe — Mathias Falcó Rodi (@carlosmathi) May 22, 2020

"Fue una experiencia muy buena, jugar en la Bombonera, todo lo que rodea al club atrapa y lo hace único... Ahí tenés que estar al doscientos por ciento", remarcó Alonso. Hoy en Paraguay, el rumor que podría fichar por Olimpia no tardó en llegar, pero él salió a aclarar todo: "Mi contrato con mi club finaliza el 30 de junio, para decir que tengo ofertas es mentira, la idea mía hoy no es jugar en el fútbol paraguayo".

Su contrato vencía el 30 de junio y Boca debía negociar con el Lille, dueño de su pase. No obstante, ahora la decisión del jugador de 33 años pesó más que nada. Se termina un ciclo de poco más de un año donde ganó dos títulos: la Supercopa Argentina 2019 y la Superliga 2019-20. 33 partidos oficiales disputó en el Xeneize.

