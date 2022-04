Con Guillermo Barros Schelotto en las últimas fechas de las Eliminatorias de Conmebol, la Selección Paraguaya se quedó fuera de la clasificación para Qatar 2022. Sin embargo, un nuevo ciclo comienza bajo el mando del Mellizo apuntando al Mundial 2026.

La Albirroja ya prepara una serie de partidos amistosos ante equipos mundialistas para ir teniendo rodaje de cara a los próximos cuatro años. En las últimas fechas de las clasificatorias, el entrenador ex Boca fue conociendo a los futbolistas para formar su versión del elenco paraguayo.

En un futuro, la convocatoria podría contar con Claudio Aquino, que este martes comentó que está tramitando la nacionalidad paraguaya y expresó en conferencia de presa que está abierto a vestir los colores de la Albirroja si consigue la naturalización.

"Se ha tocado mucho este tema. Siempre traté de manejarlo tranquilo, de no desesperarme. Mi mujer es paraguaya y están iniciando los papeles para que yo me nacionalice, lo he hablado, pero más que nada para no ocupar el cupo de extranjero", comentó el volante de Cerro Porteño en declaraciones levantadas por Versus.

Y cerró: "Obviamente que si me nacionalizo y está la posibilidad de jugar para la selección bienvenido sea, pero no me desespero y no estoy tan pendiente de eso. Si se llega a dar esa oportunidad y yo hago las cosas como las tengo que hacer en mi club eso se va a dar solo".