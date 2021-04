La advertencia de Barcelona para Boca: "Queremos que vengan a sufrir"

Barcelona Sporting Club comenzó de manera estupenda su andar en la fase de grupos de la presente edición de la Copa Libertadores de América. Para sorpresa de muchos, el equipo comandado tácticamente por el argentino Fabián Bustos hizo su presentación en la zona tumbando 2-0 a Santos, subcampeón vigente del certamen, en territorio brasileño.

Pero, no conforme con ello, la popular escuadra de la ciudad de Guayaquil ratificó su gran comienzo consiguiendo una aplastante victoria en condición de local. Fue el miércoles pasado, cuando recibió a The Strongest -que se había presentado con derrota por 1-0 frente a Boca en Bolivia-. Barcelona no tuvo piedad y se impuso por 4-0.

Y ahora se viene el duelo que todos estaban esperando. El próximo martes, en Ecuador, habrá duelo de líderes: Barcelona recibirá a Boca y los dos tendrán el objetivo de adueñarse de la cima de la tabla de posiciones en soledad. Y, en ese contexto, Carlos Alfaro Moreno, presidente del Ídolo, se manifestó palpitando ese trascendental cotejo.

"Un buen resultado para nosotros de local en la Copa Libertadores es ganar. Queremos recuperar la grandeza, queremos que vengan los rivales a sufrir a nuestra cancha, que corran mucho con nuestro clima, hacernos fuertes", comenzó exteriorizando el máximo mandatario de Barcelona en declaraciones brindadas a '¿Cómo Te Va?', por Radio Colonia.

"Tenemos un gran respeto, no solamente por Carlos Tevez sino por todos los jugadores que tiene. Sabemos que enfrentamos a un equipo con múltiples figuras y hay que tomar todos los recaudos. Estos compromisos, como el encuentro ante Boca del próximo martes, hay que saber disputarlos", continuó exteriorizando el exdelantero.

"Boca, cuando arranca la Copa Libertadores, tiene como objetivo ganarla. No hay otro objetivo. Nos enfrentamos a la historia, a la gran jerarquía, a jugadores importantes. Para nosotros, pelearle el primer puesto a Boca es un orgullo tremendo", afirmó Alfaro Moreno, exfutbolista argentino que terminó naturalizándose ecuatoriano.

Lee También