La confesión de Iniesta sobre la final entre River y Boca en Madrid

La final de la Copa Libertadores 2018 fue sin dudas un evento que despertó el interés de todo el mundo del fútbol.

Aquel día en el Santiago Bernabéu dijeron presente varios de los mejores jugadores del planeta, entre ellos Lionel Messi.

“La final entre Boca y River en Madrid no la vi completa. Supongo que evidentemente tener una final así, entre dos equipos argentinos, y que no pudiera jugarse más cerca, dificultó muchas cosas. Un clásico es algo que traspasa las líneas”.



De igual manera, fue Andrés Iniesta quien no tuvo problema en admitir que no llegó a ver ni una sola vez los 120 minutos disputados en España.

"La final entre River y Boca en Madrid no la vi completa. Ese partido lo vi de a trozos o algunas imágenes. Pero bueno, un gran acontecimiento", le comentó a Diario Olé.

Luego, analizó: "Supongo que evidentemente tener una final así, entre dos equipos argentinos, y que no pudiera jugarse más cerca, pues dificultó muchas cosas".

Para cerrar, contó que "un River-Boca no lo he vivido en primera persona" pero no dudó en que "es algo que traspasa las líneas”.

