La esposa de Silvio Romero explotó e insultó sin parar a Vigliano: "Chorro hijo de re mil p..."

Sobre el cierre del Clásico de Avellaneda, cuando el encuentro se encaminaba a un empate entre Racing e Independiente, Mauro Vigliano, árbitro del partido, se metió en el ojo de la tornema al sancionar un penal en favor de La Academia en una de las últimas acciones del cotejo.

Divisando una falta inexistente de Sergio Barreto a Iván Maggi, el colegiado cobró la pena máxima para el dueño de casa. Como era de esperarse, así como los jugadores del Rojo exteriorizaron su fastidio luego de la decisión, en las redes sociales los hinchas de club comandado por Julio César Falcioni explotaron una vez definida la derrota del equipo.

A través de su cuenta de Twitter, así como un sinfín de fanáticos de Independiente, Sara Storni, pareja de Silvio Romero, explotó y no tardó en insultar al árbitro del Clásico. "Que vergüenza por favor" y "Chorro hijo de re mil p..." fueron las dos priblemas publicaciones que la esposa del jugador lanzó.

Instantes más tarde, Sara, visiblemente fastidiada por la decisión de Vigliano, continuó: "El arbitraje es cada día más y más decadente... ¿Quién capacita a estos personajes? ¿Estudian? ¿Analizan las jugadas estos chorros? ¿Quién mier... se creen?".

Manteniéndose firme junto a la postura de que al Rojo le "robaron" el Clásico de Avellaneda contra Racing, la esposa del artillero, mediante una cuarta publicación, cerró: "No encuentro mi regalo de Navidad... Ah no, me confundí, solo fue que dirigió Vigliano el Clásico".

