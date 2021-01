La picante frase de Chicho Serna sobre los jugadores que se quieren ir de Boca

Un martes muy movido vivió Boca luego de las declaraciones de Eduardo Salvio, Franco Soldano y Mauro Zárate en los medios de comunicación. Los tres jugadores dejaron títulos picantes y sobre todo, sembraron la duda sobre si su futuro seguirá vinculado al Xeneize o buscarán otro rumbo.

Claro, eso no es algo que haya caído muy bien en los hinchas y tampoco puertas adentro del club, algo que dejó en claro Chicho Serna en diálogo con ESPN. Allí, el integrante del Consejo de Fútbol que lidera Juan Román Riquelme disparó sin filtro contra los nombres previamente mencionados.

Primero, citando a Maradona, expresó: "Lo que Diego dijo en su momento, es la verdad. Uno no puede estar en un lugar si no está cómodo, tranquilo, a gusto. El que no se sienta con la fuerza suficiente o crea que su lucha por jugar no es suficientemente calificada, tiene que buscar otro espacio, donde sea feliz, porque tener jugadores con disgusto no le sirve a nadie".

Luego, siguió: "Estoy de acuerdo con que el que no esté a gusto, no se sienta bien, que se vaya del club, sea el jugador que sea. Todo depende de cómo los que lideran el plantel, entre los jugadores, permitan esas situaciones".

Y completó el reclamo: "Sea el que sea, si no quiere estar, que hable con quien tenga que hablar, con Román y su equipo de trabajo, y manifestárselo, no hacérselo público, para que por medio de ustedes llegue a nuestros oídos".

#ESPNF12 �� | ESPN



"EL QUE NO ESTÉ A GUSTO, QUE SE VAYA"



Chicho Serna no dudó a la hora de hablar del posible éxodo masivo en Boca. "No tiene sentido que lo hagan público", aseguró sobre las declaraciones de algunos futbolistas. pic.twitter.com/I4MuyeFJyo — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) January 21, 2021

Parece sobre todo haberle hablado al delantero que llegó desde Vélez, quien dijo que no le servía ir alternando titularidad, ya que de esa manera nunca podía alcanzar su mejor nivel. Por su parte, el 'Toto' repitió una y otra vez que de llegar alguna oferta, sería analizada con seriedad. Veremos...

