Uno de los jugadores más importantes de Uruguay es el líder del equipo patrio, Diego Godín, quien actualmente hace parte de la disciplina de Atlético Mineiro, pero que por los últimos días ha sonado para llegar a Vélez Sarsfield, uno de los tradicionales de Argentina.

Precisamente, en la inauguración de un complejo deportivo en Montevideo, lugar del que también es socio el exfutbolista Andrés Scotti, el zaguero central habló de lo que será su futuro deportivo, el cual se ve muy cerca al Río de La Plata, y para ser exacto en Argentina.

Sobre la opción de llegar al Fortín indicó: “el 'Cacique' me llamó, es verdad, y es una posibilidad importante porque lo conozco y al cuerpo técnico, y lo estoy evaluando", fueron sus apreciaciones sobre la amistad que lo une con el timonel, que también es de nacionalidad Charrúa.

El zaguero centro busca un lugar donde pueda tener continuidad de cara a la cita orbital de Qatar 2022: "lo importante son estos cinco meses. Yo todo lo que he elegido estos dos últimos años ha sido en función de la selección y en este caso va a seguir siendo así, no pensando en el dinero porque ya estos dos últimos años he elegido dejando de ganar o perdiendo dinero, pero siempre pensando en la selección".

Ahora mismo, el jugador se encuentra concentrado con la selección de Uruguay, que es comandada por Diego Alonso, y que el próximo sábado 11 de junio se enfrentará a Panamá, en el marco del juego de despedida ante los aficionados Charrúas, en el estadio Centenario.